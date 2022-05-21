Леклер выиграл квалификацию Гран-при Испании, Хэмилтон — шестой

Монегасский гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Испании.
Второй результат показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул еще один гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.
Льюис Хэмилтон (»Мерседес») стал шестым, а его напарник Джордж Расселл - четвертым.
Добавим, что гонка состоится 22 мая в 16:00 по московскому времени.
Квалификация
1. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») — 1.18,750
2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — 1.19,073
3. Карлос Сайнс (Испания, «Феррари») — 1.19,166
4. Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес») — 1.19,393
5. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл») — 1.19,420
6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — 1.19,512
7. Вальттери Боттас (Финляндия, «Альфа Ромео») — 1.19,608
8. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») — 1.19,682
9. Даниэль Риккьярдо (Австралия, «Макларен») — 1.20,297
10. Мик Шумахер (Германия, «Хаас») — 1.20,368...