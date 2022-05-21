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Леклер выиграл квалификацию Гран-при Испании, Хэмилтон — шестой

Шестой этап «Формулы-1» проходит на трассе Каталунья, недалеко от Барселоны.
21 мая 2022 18:30
автор: Александр Поволоцкий

Монегасский гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Испании.

Второй результат показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул еще один гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.

Льюис Хэмилтон (»Мерседес») стал шестым, а его напарник Джордж Расселл - четвертым.

Добавим, что гонка состоится 22 мая в 16:00 по московскому времени.

Квалификация

1. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») — 1.18,750

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — 1.19,073

3. Карлос Сайнс (Испания, «Феррари») — 1.19,166

4. Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес») — 1.19,393

5. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл») — 1.19,420

6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — 1.19,512

7. Вальттери Боттас (Финляндия, «Альфа Ромео») — 1.19,608

8. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») — 1.19,682

9. Даниэль Риккьярдо (Австралия, «Макларен») — 1.20,297

10. Мик Шумахер (Германия, «Хаас») — 1.20,368...

источник: «Советский спорт»
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