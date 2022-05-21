Леклер выиграл квалификацию Гран-при Испании, Хэмилтон — шестой

Шварц — капут! Как «Сочи» Федотова в пух и прах разбил в Москве «Динамо» в матче за серебро

Бело-голубые в 30-м туре крупно проиграли на своем поле сочинцам (1:5) и пропустили их на второе место в итоговой таблице РПЛ.