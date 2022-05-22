Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, Хэмилтон финишировал пятым

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов выиграл гонку Гран-при Испании.
Он преодолел 66 круга за 1 час 37 минут 33,584 секунды.
Вторым стал его напарник по команде мексиканец Серхио Перес (+13,072 сек), тройку лучших замкнул британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (+32,927).
Добавим, что многократный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон занял пятое место. Британец отстал от победителя на 54,534 секунды.
Следующий этап Гран-при стартует 27 мая в Монте-Карло (Монако).
источник: «Советский спорт»