Ферстаппен - о гонке в Барселоне: В начале подул сильный ветер, и я потерял заднюю часть машины

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой результат на Гран-при Испании.

Напомним, что 24-летний гонщик финишировал на трассе в Барселоне.

«Вылетел в начале. Внезапно подул сильный попутный ветер, и я потерял заднюю часть болида. Потом я оказался в «паровозике» и пытался атаковать, но моя DRS не всегда работала, из-за чего пришлось очень нелегко, но нам удалось выровнять ситуацию и провести отличную гонку, которую в итоге удалось выиграть», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Формулы-1».

Добавим, что победа на Гран-при Испании стала для Макса Ферстаппена 24-й в карьере.