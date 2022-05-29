Стюарды «Формулы-1» отклонили протест «Феррари» на действия Ферстаппена и Переса

Стюарды «Формулы-1» отклонили протест «Феррари» на действия пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса во время Гран-при Монако.

Как сообщает F1News.ru, итальянская команда пыталась добиться наказания гонщиков за наезд на желтую линию при въезде на пит-лейн, однако стюарды не выявили нарушений.

Отметим, что Перес выиграл гонку, а Ферстаппен занял третье место. В случае дисквалификации или аннулирования результатов победителем становился финишировавший на второй позиции Карлос Сайнс, а вторым - четвертый в текущем протоколе Шарль Леклер. Оба гонщика представляют «Феррари».