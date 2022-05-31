Стало известно, когда Ферстаппен может завершить карьеру

Действующий чемпион мира в гонках «Формулы-1» Макс Ферстаппен заявил, что может завершить карьеру в 2028 году.

«Я не планирую менять команду. Я доволен командой, они довольны мной, но я еще не решил, чем займусь после 2028 года. Я мог бы завершить карьеру.

Я хочу участвовать в других видах гонок - например, в гонках на выносливость. Мне может надоесть постоянно путешествовать, или я захочу более легкой жизни и буду выступать только в тех гонках, которые мне нравятся», - приводит слова нидерландца Autosport.

Напомним, в нынешнем сезоне Ферстаппен также лидирует в общем зачете. В активе гонщика 125 очков.