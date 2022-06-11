Леклер финишировал первым в квалификации Гран-при Азербайджана, Ферстаппен - третий

Сегодня, 11 июня, состоялась квалификация Гран-при Азербайджана. Победу одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым стал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес», третьим - его напарник по команде и действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен.
Добавим, что семикратный чемпион «королевских автогонок» Льюис Хэмилтон стал лишь седьмым с отставанием в +1,565 секунд.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.41,359
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,282
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,347
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,455
5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,353
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,486
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,565
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,697
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,732
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,814