Леклер финишировал первым в квалификации Гран-при Азербайджана, Ферстаппен - третий

В тренерах Назаров, на льду Толчинский и Голдобин, на разогреве Григорий Лепс! Все о «Кубке Лиги Ставок» по хоккею 3х3

ФХР решила заняться развитием новой разновидности хоккея - в формате «3 на 3». Первой ласточкой станет «Кубок Лиги Ставок», который пройдет в Москве с 12 по 14 июня 2022 года.