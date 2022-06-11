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Леклер финишировал первым в квалификации Гран-при Азербайджана, Ферстаппен - третий

Пилот «Феррари» преодолел дистанцию за 1.41,359 секунд
11 июня 2022 19:03
автор: Александр Бойченко

Сегодня, 11 июня, состоялась квалификация Гран-при Азербайджана. Победу одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым стал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес», третьим - его напарник по команде и действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен.

Добавим, что семикратный чемпион «королевских автогонок» Льюис Хэмилтон стал лишь седьмым с отставанием в +1,565 секунд.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.41,359

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,282

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,347

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,455

5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,353

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,486

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,565

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,697

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,732

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,814

источник: «Советский спорт»
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