Ферстаппен стал победителем Гран-при Азербайджана, Леклер сошел с дистанции из-за поломки двигателя

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место на Гран-При Азербайджана.

Отметим, что 24-летний нидерландец быстрее всех преодолел 51 круг. На второй строчке расположился его партнер по команде Серхио Перес, уступивший победителю 20,823 секунды. Тройку лучших замкнул Джордж Расселл, представляющий «Мерседес» (+45,995).

Добавим, что Шарль Леклер из «Феррари», являвшийся лидером гонки в начале соревнований, сошел с дистанции в конце 21 круга из-за поломки двигателя. Также не смогли финишировать Карлос Сайнс («Феррари»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).