Леклер разочарован своим сходом на Гран-при Азербайджана

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свой сход с трассы в гонке в рамках Гран-при Азербайджана.

«Это правда больно. Нам нужно изучить ситуацию и сделать так, чтобы в будущем такие проблемы не повторились. Сейчас я вряд ли смогу подобрать слова, чтобы описать свои чувства в данный момент. Мы очень, очень сильно разочарованы. Я не знаю, нам правда нужно разобраться в причинах этой проблемы», - приводит слова гонщика Sky Sports.

Леклер, являвшийся лидером гонки в начале соревнований, сошел с дистанции в конце 21 круга из-за поломки двигателя. Также не смогли финишировать Карлос Сайнс («Феррари»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

Отметим, что победу одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На второй строчке расположился его партнер по команде Серхио Перес, уступивший победителю 20,823 секунды. Тройку лучших замкнул Джордж Расселл, представляющий «Мерседес» (+45,995).