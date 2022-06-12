Ферстаппен признал, что ему повезло на Гран-при Азербайджана

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий после победы на Гран-при Азербайджана.

«Мы никогда не сможем наверстать то, что потеряли в прошлом году, но я думаю, что сегодня у нас была невероятная скорость. Мы смогли следить за состоянием о шинах и сбросить соперников. Возможно, нам немного повезло со сходами, но, тем не менее, сегодня наша машина была очень быстрой, чтобы сократить отставание, гонка была под нашим контролем. В целом, я очень доволен сегодняшней балансировкой машины», - приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Добавим, что Шарль Леклер из «Феррари», являвшийся лидером гонки в начале соревнований, сошел с дистанции в конце 21 круга из-за поломки двигателя. Также не смогли финишировать Карлос Сайнс («Феррари»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).