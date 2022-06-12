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В «Мерседесе» сообщили, что Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады

Британец испытывает проблемы со здоровьем
12 июня 2022 22:30
автор: Александр Шульгин

Семикратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Льюис Хэмилтон может пропустить грядущий Гран-при Канады.

«Ему действительно было плохо. Вероятно, он пострадал больше других, но в целом это также повлияло на Джорджа Рассела и многих других. Таким образом, мы можем принять решение, что возьмем кого-то из резерва на следующий этап», - приводит слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа GP Fans.

Добавим, что пилот жаловался на проблемы со спиной.

На прошедшем в минувший уик-энд Гран-при Азербайджана Хэмилтон занял четвертое место. Победу одержал представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

источник: GP Fans
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