Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Канады, Алонсо финишировал вторым

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации Гран-при Канады.

Отметим, что лучший результат 24-летнего нидерландца на трассе – 1 минута 21,299 секунды. Вторым стал представитель «Альпин» Фернандо Алонсо. Испанский спортсмен уступил лидеру 0,645 секунды. Тройку лучших замкнул еще один испанец, а именно Карлос Сайнс из «Феррари» (+0,797).

Добавим, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал четвертым, а партнер Сайнса по «Феррари» Шарль Леклер показал 15-й результат.