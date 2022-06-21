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Никита Мазепин подал в суд на команду «Хаас» из-за задолженностей по зарплате

Ранее россиянин покинул американскую команду Ф-1.
21 июня 2022 09:34
автор: Владислав Корегин

Российский гонщик Никита Мазепин, ранее выступавший в Формуле-1, рассказал о том, что он обратился в суд на свою бывшую команду, а именно «Хаас».

По словам 23-летнего спортсмена, данное решение было принято в связи с тем, что американская организация не выплачивает ему зарплату.

– При расторжении контракта у «Хааса» была задолженность по зарплате передо мной за этот год. И они до сих пор не выплатили ее. Свои деньги я не видел, поэтому мы идем в суд. Это лично моя история. Документы в суд уже поданы, – приводит слова Мазепина «Чемпионат».

Добавим, что «Хаас» отказывается возвращать 13 млн долларов «Уралкалию», заявив, что российское предприятие испортило репутацию американской команде Формулы-1 и должно за досрочное расторжение контракта 8,6 млн долларов.

5 марта «Хаас» расстался не только со спонсором из России, но и с пилотом Никитой Мазепиным, чей отец Дмитрий Мазепин является владельцем «Уралхим», материнской компанией «Уралкалия».

источник: Чемпионат.com
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