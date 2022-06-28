Бывший гонщик «Формулы-1» применил расистский термин в отношении Льюиса Хэмилтона

Бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике-старший раскритиковал действия гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона во время Гран-При Великобритании-2021.

Во время беседы с журналистом Рикардо Оливейрой, 69-летний бразилец употребил расистский термин в отношении британского спортсмена «neguinho».

– «Этот подставил машину под удар, хотя в том повороте не было места для двоих. Он поступил грязно, – сказал Пике-старший.

Отметим, что представители «Формулы-1» уже отреагировали на данную ситуацию, заявив, что «дискриминационные или расистские высказывания неприемлемы в любой форме». При этом в организации добавили, что Хэмилтон является «послом нашего вида спорта и заслуживает уважения».

Напомним, на Гран-при Великобритании Хэмилтон столкнулся с гонщиком команды «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.