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Бывший гонщик «Формулы-1» применил расистский термин в отношении Льюиса Хэмилтона

Бразилец Нельсон Пике-старший обвинил спортсмена в аварии с Максом Ферстаппеном, которая произошла во время Гран-При Великобритании-2021.
28 июня 2022 12:42
автор: Владислав Корегин

Бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике-старший раскритиковал действия гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона во время Гран-При Великобритании-2021.

Во время беседы с журналистом Рикардо Оливейрой, 69-летний бразилец употребил расистский термин в отношении британского спортсмена «neguinho».

– «Этот подставил машину под удар, хотя в том повороте не было места для двоих. Он поступил грязно, – сказал Пике-старший.

Отметим, что представители «Формулы-1» уже отреагировали на данную ситуацию, заявив, что «дискриминационные или расистские высказывания неприемлемы в любой форме». При этом в организации добавили, что Хэмилтон является «послом нашего вида спорта и заслуживает уважения».

Напомним, на Гран-при Великобритании Хэмилтон столкнулся с гонщиком команды «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

источник: «Советский спорт»
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Бывший гонщик «Формулы-1» применил расистский термин в отношении Льюиса Хэмилтона
Бразилец Нельсон Пике-старший обвинил спортсмена в аварии с Максом Ферстаппеном, которая произошла во время Гран-При Великобритании-2021.
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