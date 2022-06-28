Хэмилтон - о расистских высказываний Пике в свой адрес: Пришло время действовать

Пилот «Мерселеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на оскорбление на расовой почвы в свой адрес со стороны бывшего пилота «Формулы-1» Нельсона Пике-старшего.

Во время беседы с журналистом Рикардо Оливейрой, 69-летний бразилец употребил расистский термин в отношении британского спортсмена «neguinho».

«Это больше, чем язык. Эти архаичные взгляды должны измениться, и им не место в нашем спорте. Я всю жизнь окружен такими взглядами. У нас было много времени для обучения. Пришло время действовать», - написал Хэмилтон в социальных сетях.

Отметим, что представители «Формулы-1» уже отреагировали на данную ситуацию, заявив, что «дискриминационные или расистские высказывания неприемлемы в любой форме». При этом в организации добавили, что Хэмилтон является «послом нашего вида спорта и заслуживает уважения».

Напомним, на Гран-при Великобритании Хэмилтон столкнулся с гонщиком команды «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.