Пике извинился за расистское оскорбление в адрес Хэмилтона

Трехкратный победитель чемпионата Формулы-1 Нельсон Пике принес извинения за расистское высказывание в адрес гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Напомним, что на одном из видеороликов 69-летнего бразильца назвал британца «neguinho».

«То, что я сказал, было плохо сформулировано. Я не оправдываю это, но лишь поясню, что используемый термин широко используется в разговорной речи в бразильском варианте португальского языка в качестве синонима слов «парень» или «человек». Я не хотел его как-то обидеть. Я приношу искренние извинения всем, кто пострадал, включая Льюиса, который является невероятным гонщиком», — написал Пике в своих социальных сетях.

Отметим, что представители «Формулы-1» уже отреагировали на данную ситуацию, заявив, что «дискриминационные или расистские высказывания неприемлемы в любой форме». При этом в организации добавили, что Хэмилтон является «послом нашего вида спорта и заслуживает уважения».

Добавим, что сын Нельсона Пике также выступал в Формуле-1.