Пике лишится доступа в паддок «Формулы-1» из-за оскорблений в адрес Хэмилтона

Бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике-старший может потерять право находиться в паддоке во время соревнований.

Как сообщает BBC, санкции к 69-летнему бразильцу применены из-за расистских высказываний в адрес Льюиса Хэмилтона. На одном из видеороликов трехкратный чемпион мира назвал британца «neguinho».

Пике уже принес свои извинения Хэмилтону, но FIA не собирается снимать с него бан.

Ранее представители «Формулы-1» уже отреагировали на данную ситуацию, заявив, что «дискриминационные или расистские высказывания неприемлемы в любой форме».