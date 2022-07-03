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Гран-при Великобритании возобновлено после крупной аварии

На повторный старт не вышли три пилота «Формулы-1».
03 июля 2022 18:10
автор: Максим Скороходов

Гран-при Великобритании возобновилось после паузы, связанной с аварией с участием пяти пилотов.

Так как она произошла в самом начале гонке до второй линии сейфти-кара, стартовый порядок был в соответствии со вчерашней квалификации.

Напомним, что в результате аварии в больницу были доставлены Гуаньюй Чжоу из «Альфа Ромео» и Алекс Албона из «Уильямс», помимо них на старт не вышел еще один участник аварии пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Добавим, что победителем квалификации был Карлос Сайнс («Феррари»), вторым - Макс Ферстаппен («Ред Булл»), а третьим - Шарль Леклер («Феррари»)

источник: «Советский спорт»
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