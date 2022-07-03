Сайнс выиграл Гран-при Великобритании, Перес - второй

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал победителем Гран-при Великобритании.
Вторым стал представитель «Ред Булл» Серхио Перес, отставший от победителя на 3,779 сек., третье место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, проигравший лидеру 6,225 сек.
Отметим, что лидер сезона и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» приехал к финишу седьмым (+18.777 сек.).
Напомним, что гонка началась с крупной аварии из-за которой с трассы сошли Джордж Расселл (из «Мерседеса»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») и Эстебан Окон («Альпин»).
источник: «Советский спорт»