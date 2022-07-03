Сайнс выиграл Гран-при Великобритании, Перес - второй

Привет, Магнус! Скучал по Яну? Непомнящий не оставил шансов другим претендентам на матч с Карлсеном

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий за тур до конца обеспечил себе первое место в турнире претендентов на звание чемпиона мира и второй раз поборется за шахматную корону с ее обладателем – норвежцем Магнусом Карлсеном.