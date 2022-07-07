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Хэмилтон верит, что он сможет выиграть одну гонку в этом сезоне

В нынешнем сезоне пилот «Мерседеса» располагается на шестом месте в общем зачете.
07 июля 2022 23:13
автор: Александр Бойченко

Семикратный чемпион «Формулы-1» из Великобритании, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду, что у него получится выиграть хотя бы одну гонку в нынешнем сезоне.

«В самом начале сезона я не был уверен, что мы когда-нибудь сможем победить на этой машине. Но я чувствовал, что нам предстоит долгий путь, чтобы догнать всех, учитывая прогресс каждой команды.

Последние две гонки были очень сильными. Это воодушевило нас. Мы движемся в правильном направлении, и у машины есть потенциал. Думаю, приложив больше усилий, мы сможем приблизиться к шансу на победу в гонке», - приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В нынешнем сезоне лидером общего зачета является пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (181). На счету Хэмилтона шестая строчка и 93 балла. У его партнера по команде Джорджа Рассела пятое место и 111 очков.

источник: RaceFans
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Хэмилтон верит, что он сможет выиграть одну гонку в этом сезоне
В нынешнем сезоне пилот «Мерседеса» располагается на шестом месте в общем зачете.
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