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Ферстаппен показал лучший результат в первой практике Гран-при Австрии, Перес - четвертый

Главная гонка пройдет 10 июля.
08 июля 2022 15:52
автор: Максим Скороходов

Действующий чемпион мира, лидер текущего сезона «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», показал лучший результат во время первых свободных заездов на Гран-при Австрии.

Быстрейший круг гонщика составил 1 минуту и 6,302 секунды.

Второй результат был у выступающего под флагом Монако Шарля Леклера из «Феррари» (1:06,557), третий - у британца Джорджа Расселла из «Мерседеса» (1:06,702).

Главный преследователь Ферстаппена в текущем сезоне, его напарник по команде мексиканец Серхио Перес занял четвертое место (1:06,839).

8 июля в 18:00 мск пройдет квалификация на спринт, главная гонка Гран-при Австрии состоится 10-го числа.

источник: «Советский спорт»
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