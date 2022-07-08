Льюис Хэмилтон попал в аварию в квалификации Гран-при Австрии

Сегодня, 8 июля, проходит квалификация Гран-при Австрии «Формулы-1». В настоящий момент продолжается третий сегмент.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию.

Британец допустил ошибку с первой попытки на третьем участке в 7-м повороте и врезался в защитный барьер, сильно разбив правую часть своей машины. В настоящий момент семикратный чемпион «королевских автогонок» доставлен в медицинский центр для обследования.

В нынешнем сезоне лидером общего зачета является пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (181). На счету Хэмилтона шестая строчка и 93 балла. У его партнера по команде Джорджа Рассела пятое место и 111 очков.