Хэмилтон высказался об аварии на Гран-при Австрии

Гощик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою аварию в квалификации к Гран-при Австрии.

«Я в порядке. Удар был сильным, но со мной все нормально. Я невероятно разочарован в себе и очень извиняюсь перед командой, которая так упорно работала над машиной», - приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, что британец допустил ошибку с первой попытки на третьем участке в 7-м повороте и врезался в защитный барьер, сильно разбив правую часть своей машины. В настоящий момент семикратный чемпион «королевских автогонок» доставлен в медицинский центр для обследования.

В нынешнем сезоне лидером общего зачета является пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (181). На счету Хэмилтона шестая строчка и 93 балла. У его партнера по команде Джорджа Рассела пятое место и 111 очков