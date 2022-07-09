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Сайнс - лучший во второй практике Гран-при Австрии

Семикратный чемпион мира вновь вне топ-6.
09 июля 2022 16:14
автор: Александр Поволоцкий

Карлос Сайнс, представляющий «Феррари», показал лучший результат во второй практики свободных заездов «Гран-при Австрии».

Второе время продемонстрировал партнер испанца по команде Шарль Леклер. Тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (»Мерседес») показал девятое время (+0,740).

Сегодня также состоится спринтерская гонка этапа, которая начнется в 17:30 (мск). По ее итогам распределят стартовые места в гонке, которая пройдет 10 июля.

источник: «Советский спорт»
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