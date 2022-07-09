Сайнс - лучший во второй практике Гран-при Австрии

Король и шут. Есть ли у Кирьоса шанс против Джоковича в финале Уимблдона?

Чемпион третьего в этом году турнира «Большого шлема» определится в воскресенье 10 июля в Лондоне - в матче между знаменитым сербом Новаком Джоковичем и «теннисным хулиганом» из Австралии Ником Кирьосом.