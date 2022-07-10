Леклер выиграл Гран-при Австрии, Ферстаппен финишировал вторым, Хэмилтон – третьим

Пилот команды Феррари Шарль Леклер стал победителем Гран-при Австрии, который прошел 10 июля в Шпильберге.

Отметим, что 24-летний спортсмен финишировал с результатом 1 час 24 минуты и 24,312 секунды. На второй строчке расположился Макс Ферстаппен, выступающий в составе «Ред Булла» – его отставание составило 1,532 секунды. Тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+41,217).

Добавим, эта победа стала для Леклера третьей в текущем сезоне. Ранее он выигрывал в Бахрейне и Австралии.