Экс-глава Формулы-1 Экклстоун обвиняется в мошенничестве

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун обвиняется в мошенничестве.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на The Telegraph, речь идет о сокрытии зарубежных активов. Экклстоун представил ложные данные в налоговую службу Великобритании. Сумма зарубежных активов функционера превышает 400 миллионов фунтов стерлингов.

«Мы будем принимать жёсткие меры в отношении тех, кто занимается налоговым мошенничеством. Мы напоминаем людям, чтобы они воздержались от комментариев, которые каким-либо образом могут нанести ущерб разбирательству. Сейчас мы передаём дело в суд», — заявил глава службы расследования Саймон Йорк.

Пост руководителя Формулы-1 Экклстоун покинул в 2017 году.