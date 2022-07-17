Алексей Попов признался, что так и не смог освоить отечественный автопром

Известный комментатор «Формулы-1» Алексей Попов рассказал о своем печальном опыте знакомства с российским автопромом.

«В Монако у меня была хоть и старая машина, но Volkswagen Golf GTI II с тюнингом. Я купил наш автомобиль - новый ВАЗ-2120. Это была первая новая машина в моей жизни, но ездить на ней я не смог. То есть смог, но мне просто было неприятно: постоянно казалось, будто что-то сломано. Коробка передач та же, что и на «восьмерке», люфт руля, тормоза… Жду, когда появятся новые «Москвичи» - интересно посмотреть, что это будет», - приводит слова Попова «МедиаСреда».

Напомним, ранее «Формула-1» разорвала контракт с российским вещателем на показ этапов Гран-при, а также соглашение на проведении гонок в Сочи.