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«Я потерял килограмма три». Хэмилтон - о втором месте на Гран-при Франции

Пилот «Мерседес» впервые в сезоне занял второе место по итогам Гран-при.
24 июля 2022 18:14
автор: Александр Бойченко

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Франции, по которого которого он занял второе место вслед за гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я всегда восхищался болельщиками, которые собираются здесь, спасибо. Мы добились отличных результатов. Джордж также поднялся на подиум, и это здорово. Гонка получилась очень сложной. Я потерял, наверное, три килограмма.

Следующая гонка пройдет в Будапеште – я люблю эту трассу, но вряд ли мы сможем там конкурировать с «Феррари» и «Ред Булл». Надеюсь, мы сделаем шаг вперед и приблизимся к ним», — сказал пилот после гонки.

Гонщик команды «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции.

На втором месте расположился пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а его напарник по команде Джордж Расселл замкнул тройку лучших.

Добавим, что в первой части гонки лидировал Шарль Леклер из «Феррари», но он был вынужден сойти из-за повреждения болида.

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