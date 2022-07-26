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«Условия нам подходят». Хэмилтон оценил шансы выиграть Гран-при Венгрии

В нынешнем сезоне британец ни разу не побеждал в гонках.
26 июля 2022 18:37
автор: Александр Бойченко

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил шансы своей команды показать хороший результат на трассе Хунгароринг в рамках Гран-при Венгрии.

«Я люблю Хунгароринг. Судя по всему, все выходные в Будапеште будет жарко, такие условия нас устраивают. Я очень надеюсь, что мы сможем приблизиться к «Ред Булл» и «Феррари» и показать хороший результат», — цитирует Льюиса Хэмилтона Motorsport-Total.

Добавим, что в нынешнем сезоне британец располагается на шестой позиции в личной зачете с 127 очками. В минувшие выходные пилот «Мерседеса» занял второе место на Гран-при Франции вслед за Максом Ферстаппеном из «Ред Булла».

источник: Motorsport-Total
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В нынешнем сезоне британец ни разу не побеждал в гонках.
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