Леклер отреагировал на решение Феттеля покинуть «Формулу-1» по окончании сезона-2022

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на решение гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля уйти из «Формулы-1» после этого сезона.

«Он мой друг. Он всегда пишет мне сообщения, как и после воскресенья. Себастьян всегда, когда я переживаю трудные времена, пытался поднять мне настроение.», - приводит слова Леклера Yahoo Sports.

Отметим, что дебют немецкого спортсмена в «королевских гонках» состоялся в 2007 году. С тех пор он стал четырехкратным чемпионом мира, выступая за «Ред Булл» (2010-2013).

Добавим, что Феттель защищает цвета «Астон Мартина» с 2021 года. В нынешнем сезоне он занимает 14-е место в личном зачете, набрав 15 очков.

Также в своей карьере немец выступал за «Торо Россо» и «Феррари».