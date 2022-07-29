Отец Феттеля назвал ключевой момент для решения Себастьяна покинуть «Формулу-1»

Норберт Феттель, отец четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, назвал момент, когда гонщик окончательно принял решение уйти из «Формулы-1».

«Я его понимаю. Это была невероятная карьера для моего сына, но ключевым моментом для него стала Австрия. Ему было очень больно ехать последним, и это только подтолкнуло его к решению уйти», - приводит слова Феттеля-старшего Grandprix.

Отметим, что дебют немецкого спортсмена в «королевских гонках» состоялся в 2007 году. С тех пор он стал четырехкратным чемпионом мира, выступая за «Ред Булл» (2010-2013).

Добавим, что Феттель защищает цвета «Астон Мартина» с 2021 года. В нынешнем сезоне он занимает 14-е место в личном зачете, набрав 15 очков.

Также в своей карьере немец выступал за «Торо Россо» и «Феррари».