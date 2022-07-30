Шварцман примет участие в двух тренировках «Феррари»

Российский пилот Роберт Шварцман примет участие в официальных тренировочных сессиях двух Гран-при.
Как сообщает Autosport.com, информацию подтвердил гоночный директор команды «Феррари» Лоран Мекис. Представитель команды не уточнил, на каких именно Гран-при планируют задействовать 22-летнего гонщика.
Согласно регламенту команды обязаны в ходе сезона привлекать молодых пилотов к участию как минимум в двух сессиях.
Добавим, по итогам минувшего сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2 и стал тест-пилотом «Феррари».
источник: Autosport