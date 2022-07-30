Латифи показал лучший результат в третьей практике Гран-при Венгрии, Феттель попал в аварию

Лучший результат по итогам заключительной тренировочной сессии Гран-при Венгрии, прошедшей под дождем, показал пилот «Уильямса» Николас Латифи.

Отметим, что 27-летний канадец проехал свой лучший круг за 1 минуту 41,480 секунды.

Второй результат у монегаска Шарль Леклер из «Феррари» (+0,661), третье время сессии у еще одного пилота »Уильямса» тайца Алекса Албона (+0,901).

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель попал в аварию. Он вылетел в барьер. После этого все пилоты выехали на промежуточных шинах и улучшали время.

Напомним, что в субботу также пройдет квалификация, гонка состоится 31 июля.