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Латифи показал лучший результат в третьей практике Гран-при Венгрии, Феттель попал в аварию

Заезд прошел на автодроме «Хунгароринг» в Будапеште.
30 июля 2022 15:57
автор: Александр Поволоцкий

Лучший результат по итогам заключительной тренировочной сессии Гран-при Венгрии, прошедшей под дождем, показал пилот «Уильямса» Николас Латифи.

Отметим, что 27-летний канадец проехал свой лучший круг за 1 минуту 41,480 секунды.

Второй результат у монегаска Шарль Леклер из «Феррари» (+0,661), третье время сессии у еще одного пилота »Уильямса» тайца Алекса Албона (+0,901).

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель попал в аварию. Он вылетел в барьер. После этого все пилоты выехали на промежуточных шинах и улучшали время.

Напомним, что в субботу также пройдет квалификация, гонка состоится 31 июля.

источник: «Советский спорт»
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