Алонсо заменит Феттеля в «Астон Мартин»

Команда «Формулы-1» «Астон Мартин» объявилa о подписании многолетнего контракта с гонщиком Фернандо Алонсо.

Испанец начнет выступать за новую команду с 2023 года и заменит в ней немца Себастьяна Феттеля, принявшего решение о завершении карьеры.

«У меня все еще есть желание и амбиции бороться за то, чтобы быть на передовой, и я хочу быть частью организации, которая стремится учиться, развиваться и добиваться успеха», - приводит пресс-служба «Астон Мартин» слова Алонсо.

В текущем сезоне испанец представляет «Альпин» и занимает десятое место в личном зачете «Формулы-1».