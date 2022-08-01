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Алонсо заменит Феттеля в «Астон Мартин»

В настоящий момент испанец выступает за «Альпин».
Алонсо заменит Феттеля в «Астон Мартин»
01 августа 2022 11:29
автор: Максим Скороходов
автор фото: "Астон Мартин"

Команда «Формулы-1» «Астон Мартин» объявилa о подписании многолетнего контракта с гонщиком Фернандо Алонсо.

Испанец начнет выступать за новую команду с 2023 года и заменит в ней немца Себастьяна Феттеля, принявшего решение о завершении карьеры.

«У меня все еще есть желание и амбиции бороться за то, чтобы быть на передовой, и я хочу быть частью организации, которая стремится учиться, развиваться и добиваться успеха», - приводит пресс-служба «Астон Мартин» слова Алонсо.

В текущем сезоне испанец представляет «Альпин» и занимает десятое место в личном зачете «Формулы-1».

источник: «Астон Мартин»
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