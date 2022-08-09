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Хэмилтон признался, что не думает о завершении карьеры

Пилоту «Мерседес» 37 лет.
09 августа 2022 19:09
автор: Александр Бойченко

Семикратный чемпион «Формулы-1» и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что по-прежнему намерен соревноваться в «Формуле-1» в ближайшее время.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не думаю о продолжении карьеры. Я по-прежнему в строю, по-прежнему люблю гонки, они по-прежнему меня привлекают. Так что я определенно не думаю, что собираюсь закончить свою карьеру в ближайшее время.

Феттель решил уйти, но это не заставило меня задуматься о своем будущем. Хотя это напомнило мне, что я уже нахожусь на том этапе своей карьеры, когда те, с кем я стартовал и долго соревновался, уже сходят с дистанции», - передает слова Хэмилтона популярное российское спортивное СМИ.

Добавим, что Хэмилтон - семикратный чемпион «Формулы-1». В нынешнем сезоне британец располагается на шестом месте с 146 баллами, отставая от лидирующего Макса Ферстаппена на 112 очков (258).

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