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Двукратный чемпион «Формулы-1» Фиттипальди будет избираться в сенат Италии

Выборы пройдут 25 сентября.
15 августа 2022 20:11
автор: Максим Скороходов

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди выдвинул свою кандидатуру на выборы в сенат Италии, которые состоятся 25 сентября.

«Я уже изложил несколько предложений, и все они направлены на продвижение сотрудничества с бразильцами, которые имеют тесные связи с итальянскими землями, культурой и спортом», - сказал Фиттипальди итальянским журналистам.

Фиттипальди будет среди кандидатов от «Братьев Италии» в южноамериканском избирательном округе.

76-летний политик был сильнейшим гонщиком «Формулы-1» в 1972-м и 1974-м годах.

На данный момент ни один пилот «королевских гонок» не работал в итальянском парламенте.

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