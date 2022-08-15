Двукратный чемпион «Формулы-1» Фиттипальди будет избираться в сенат Италии

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди выдвинул свою кандидатуру на выборы в сенат Италии, которые состоятся 25 сентября.

«Я уже изложил несколько предложений, и все они направлены на продвижение сотрудничества с бразильцами, которые имеют тесные связи с итальянскими землями, культурой и спортом», - сказал Фиттипальди итальянским журналистам.

Фиттипальди будет среди кандидатов от «Братьев Италии» в южноамериканском избирательном округе.

76-летний политик был сильнейшим гонщиком «Формулы-1» в 1972-м и 1974-м годах.

На данный момент ни один пилот «королевских гонок» не работал в итальянском парламенте.