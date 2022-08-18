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Хэмилтон - о поездке в Африку: Последние две недели были одними из лучших в моей жизни

Британский пилот посетил несколько стран африканского континента во время перерыва «Формулы-1».
18 августа 2022 17:10
автор: Александр Бойченко

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после совершения поездки в Африку во время перерыва «королевских автогонок».

«Последние две недели были одними из лучших дней в моей жизни. Я уже не тот человек, которым был до приезда сюда. Красота, любовь и покой, которые я испытал, заставляют меня чувствовать себя измененным. Я чувствовал связь с корнями, историей.

Спасибо Намибии, Танзании, Кении и Руанде. Спасибо людям, которые здесь живут. Спасибо братьям, которые присоединились ко мне в этой поездке», — написал Хэмилтон в соцсетях.

Добавим, что Хэмилтон - семикратный чемпион «Формулы-1». В нынешнем сезоне британец располагается на шестом месте с 146 баллами, отставая от лидирующего Макса Ферстаппена на 112 очков (258).

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