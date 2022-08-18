Глава «Формулы-1» заявил о том, что в России больше не будут проводиться гонки чемпионата

Глава «Формулы-1» Стефано Доменикали ответил на вопрос о том, будут ли в ближайшем будущем проводиться гонки на территории России.

Отметим, что в начале марта этого года «Формула-1» объявила о расторжении контракта на проведении Гран-при России в связи со сложной геополитической ситуацией в мире.

– Безусловно, деньги очень важны, для нас в том числе. Однако это не единственное, на что мы обращаем внимание. Примером того может быть Гран-при России. Конечно, никогда никогда не стоит говорить «никогда», но в этом случае я говорю наверняка: гонок в России больше не будет, – цитирует Доменикали известное немецкое издание.

Напомним, что Гран-при России проводился с 2014 года на трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке. Пятикратным победителем соревнований становился британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.