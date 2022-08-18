Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Глава «Формулы-1» заявил о том, что в России больше не будут проводиться гонки чемпионата

Гоночные соревнования в Сочи в рамках Ф-1 проводились с 2014 года.
18 августа 2022 19:09
автор: Владислав Корегин

Глава «Формулы-1» Стефано Доменикали ответил на вопрос о том, будут ли в ближайшем будущем проводиться гонки на территории России.

Отметим, что в начале марта этого года «Формула-1» объявила о расторжении контракта на проведении Гран-при России в связи со сложной геополитической ситуацией в мире.

– Безусловно, деньги очень важны, для нас в том числе. Однако это не единственное, на что мы обращаем внимание. Примером того может быть Гран-при России. Конечно, никогда никогда не стоит говорить «никогда», но в этом случае я говорю наверняка: гонок в России больше не будет, – цитирует Доменикали известное немецкое издание.

Напомним, что Гран-при России проводился с 2014 года на трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке. Пятикратным победителем соревнований становился британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Это интересно:
Глава «Формулы-1» заявил о том, что в России больше не будут проводиться гонки чемпионата
Гоночные соревнования в Сочи в рамках Ф-1 проводились с 2014 года.
18.08.2022 19:09
Формула-1
автор: Владислав Корегин
Хэмилтон - о поездке в Африку: Последние две недели были одними из лучших в моей жизни
Британский пилот посетил несколько стран африканского континента во время перерыва «Формулы-1».
18.08.2022 17:10
Формула-1
автор: Александр Бойченко
Двукратный чемпион «Формулы-1» Фиттипальди будет избираться в сенат Италии
Выборы пройдут 25 сентября.
15.08.2022 20:11
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Хэмилтон признался, что не думает о завершении карьеры
Пилоту «Мерседес» 37 лет.
09.08.2022 19:09
Формула-1
автор: Александр Бойченко
Алонсо заменит Феттеля в «Астон Мартин»
Алонсо заменит Феттеля в «Астон Мартин»
В настоящий момент испанец выступает за «Альпин».
01.08.2022 11:29
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Ферстаппен одержал победу в Гран-при Венгрии, Хэмилтон финишировал вторым
Нидерландский спортсмен опередил своего ближайшего преследователя на 7,834 секунды.
31.07.2022 18:01
Формула-1
автор: Владислав Корегин
Латифи показал лучший результат в третьей практике Гран-при Венгрии, Феттель попал в аварию
Заезд прошел на автодроме «Хунгароринг» в Будапеште.
30.07.2022 15:57
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Шварцман примет участие в двух тренировках «Феррари»
В этом году россиянин использует гоночную лицензию Израиля.
30.07.2022 14:00
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Отец Феттеля назвал ключевой момент для решения Себастьяна покинуть «Формулу-1»
В своей карьере немецкий пилот стал четырехкратным чемпионом мира.
29.07.2022 13:57
Формула-1
Леклер отреагировал на решение Феттеля покинуть «Формулу-1» по окончании сезона-2022
В своей карьере немецкий пилот стал четырехкратным чемпионом мира.
29.07.2022 12:57
Формула-1
Медведев остается номером один в мире, Вяхирева покоряет Норвегию. Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где наши спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Подался на берег турецкий! Как Дзюба нашел работу за границей
Артем Дзюба наконец-то определился, подписав контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», куда экс-зенитовец перебрался на правах свободного агента.
«Пишут, на мое место придет Измайлов? А я тут при чем?» Гендиректор «Спартака» — о возможных перестановках в клубе
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации в клубе-лидере РПЛ.
Никогда еще «красных дьяволов» не унижали таким коэффициентом! Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Эта сладкая пытка теннисом! Как Россия в Париже впервые выиграла Кубок Дэвиса
Новая статья из цикла, посвященного 30-летию российского спорта. Сегодня вспоминаем триумф наших теннисистов, в невероятной борьбе завоевавших главный командный трофей в 2002 году.
Минимум пять матчей «Зенит» — «Спартак» за сезон! Кубок России получится уникальным
В прямом эфире «Матч ТВ» состоялась жеребьевка Кубка России для клубов РПЛ.
В «Торпедо» — перезагрузка. Спасет ли клуб Геркус? А Кержаков?
Вслед за «Уралом» на кадровые перемены решился еще один аутсайдер РПЛ - только в «Торпедо» одной тренерской отставкой не ограничились.
Уж осень близится, а клуба для Дзюбы все нет… Что происходит?
В ближайшие выходные состоится шестой тур РПЛ, то есть, позади останется пятая часть чемпионата. Тем удивительнее, что одна из главных звезд лиги Артем Дзюба по-прежнему без работы.
«Амкал» словил хайп! Как Кубок России стартовал с победы блогеров над профессионалами
В 1/256 финала Кубка страны любительский медиа-клуб победил команду Второй Лиги «Зоркий» в серии пенальти.
Крым, Fan ID, изоляция. С чем столкнется Алаев на посту руководителя главной футбольной лиги России
Александра Алаева избрали новым президентом РПЛ на безальтернативной основе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика