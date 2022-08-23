Экс-пилот «Формулы-1» Глок заявил, что уход Мазепина может повлиять на финансовое положение «Хааса»

Бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок поделился мнением по поводу будущих перспектив команды «Хаас».

По его словам, коллектив находится в сложной финансовой ситуации после ухода ее главного спонсора – «Уралкалия», дочерней компанией которого владеет российский предприниматель Дмитрий Мазепин. В связи с этим команду может покинуть немец Мик Шумахер.

– После потери крупного спонсора в лице Мазепина и «Уралкалия» финансовое положение «Хааса» под вопросом. Этот фактор может стать ключевым в вопросе с Шумахером, – цитирует Глока известное британское СМИ.

Напомним, что 5 марта «Хаас» расстался не только со спонсором из России, но и с пилотом Никитой Мазепиным.