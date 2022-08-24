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«Макларен» объявил об уходе Даниэля Риккьярдо

Австралиец представлял британскую команду с 2021 года.
24 августа 2022 18:58
автор: Артур Гичунцев

Австралийский пилот Даниэль Риккьярдо покинет «Макларен» перед стартом следующего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Контракт 33-летнего гонщика будет разорван по обоюдному согласию сторон. О причинах такого решения не уточняется.

Напомним, Риккьярдо начал выступать за «Макларен» в 2021 году. В прошлой кампании австралиец добыл 115 очков и занял 8-е место в зачете пилотов, выиграв Гран-при Италии. В новом сезоне гонщик расположился на 12-й позиции. В его активе 19 очков.

источник: «Макларен»
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