В «Формуле-1» отреагировали на приход «Ауди»: «С нетерпением ждем на стартовой решетке»

Исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали прокомментировал новость о том, что в «Ауди» приняли решение участвовать в гонках с 2026 года.

«Я рад приветствовать «Ауди» в Формуле-1. Это культовый автомобильный бренд, являющийся первопроходцем и технологическим новатором. Это важный момент для нашего спорта, подчеркивающий огромную силу нашей глобальной платформы, которая продолжает расти.

Это также признание того, что переход на устойчиво работающие гибридные двигатели в 2026 году является решением будущего для автомобильного сектора. Мы все с нетерпением ждем появления логотипа «Ауди» на стартовой решетке и в свое время услышим от них более подробную информацию об их планах», - приводит слова Доменикали пресс-служба «королевских гонок».

В данный момент неизвестно, с какой командой будет сотрудничать «Ауди». Ранее отмечалось, что компания приобретет 75 процентов акций «Заубера», выступающей под брендом «Альфа Ромео». Также «Ауди» будет строить собственные двигатели.