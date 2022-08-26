Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ферстаппен показал лучшее время круга на второй практике Гран-при Бельгии

Гонка состоится 28 августа.
26 августа 2022 21:01
автор: Максим Скороходов

Лидер сезона пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был лучшим во вторых свободных заездах.

Нидерландский гонщик показал лучшее время круга, которое составило 1 минуту 45,507 секунды.

Его главный преследователь по сезону пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако стал вторым (1:46,369).

Представитель «Макларена» британец Ландо Норрис «закрыл» топ-3 (1:46,589). Его соотечественник семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал шестое время (1:46,893).

Завтра, 27 августа, состоятся третья практика и квалификация. Главная гонка пройдет в воскресенье, на следующий день.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Ферстаппен показал лучшее время круга на второй практике Гран-при Бельгии
Гонка состоится 28 августа.
26.08.2022 21:01
Формула-1
автор: Максим Скороходов
В «Формуле-1» отреагировали на приход «Ауди»: «С нетерпением ждем на стартовой решетке»
Концерн объявил о решении принимать участие в «королевских гонках».
26.08.2022 11:40
Формула-1
автор: Александр Шульгин
«Ауди» объявила о приходе в «Формулу-1» в 2026 году
Вероятнее всего, компания будет сотрудничать с командой «Заубер».
26.08.2022 11:07
Формула-1
автор: Владислав Корегин
«Макларен» объявил об уходе Даниэля Риккьярдо
Австралиец представлял британскую команду с 2021 года.
24.08.2022 18:58
Формула-1
автор: Артур Гичунцев
Экс-пилот «Формулы-1» Глок заявил, что уход Мазепина может повлиять на финансовое положение «Хааса»
В марте этого года команда завершила свое сотрудничество с российским предпринимателем.
23.08.2022 15:49
Формула-1
автор: Владислав Корегин
Глава «Формулы-1» заявил о том, что в России больше не будут проводиться гонки чемпионата
Гоночные соревнования в Сочи в рамках Ф-1 проводились с 2014 года.
18.08.2022 19:09
Формула-1
автор: Владислав Корегин
Хэмилтон - о поездке в Африку: Последние две недели были одними из лучших в моей жизни
Британский пилот посетил несколько стран африканского континента во время перерыва «Формулы-1».
18.08.2022 17:10
Формула-1
автор: Александр Бойченко
Двукратный чемпион «Формулы-1» Фиттипальди будет избираться в сенат Италии
Выборы пройдут 25 сентября.
15.08.2022 20:11
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Хэмилтон признался, что не думает о завершении карьеры
Пилоту «Мерседес» 37 лет.
09.08.2022 19:09
Формула-1
автор: Александр Бойченко
Алонсо заменит Феттеля в «Астон Мартин»
Алонсо заменит Феттеля в «Астон Мартин»
В настоящий момент испанец выступает за «Альпин».
01.08.2022 11:29
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Бред, блеф или сложная схема? Как воспринимать новости о готовности «Челси» заплатить 15 миллионов за Захаряна
О возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» сейчас говорят многие, но вопросов остается больше, чем ответов.
Медведева в Штатах ждет Козлов, Непомнящего — сам Карлсен. Приключения наших нейтралов
С понедельника внимание российских болельщиков будет приковано к Нью-Йорку - там стартует последний в этом году турнир «Большого шлема» с участием большой группы наших теннисистов. Жеребьевка US Open-2022 уже состоялась.
«Захарян не будет играть в «Челси». Он не готов к АПЛ». Мнение Орещука
Бывший спортивный директор «Динамо», агент Роман Орещук прокомментировал «Плеймейкеру» возможный переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».
Черчесов против Головина, Хайкин против Зинченко. В Лиге Европы определились группы
В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23.
Грех не поставить на СуперМакса с таким коэффициентом! Расклады на Гран-при Бельгии
26 - 28 августа легендарный автодром Спа-Франкоршам примет 14-й в нынешнем сезоне этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Левандовски против «Баварии», Холанд против Дортмунда. Жеребьевку Лиги чемпионов подтасовали?
В Стамбуле состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23.
Кто из спортсменов покинул Россию за полгода санкций
Изоляция нашего спорта, продолжающаяся ровно шесть месяцев, не могла не привести к сменам гражданства и отъезду за рубеж как наших атлетов, так и иностранных легионеров. Однако эта миграция, вопреки опасениям, пока не стала массовой.
Кубок мира по хоккею будет. Но кому он нужен без Капризова, Овечкина и других русских звезд?
НХЛ твердо намерена вернуться к проведению Кубков мира.
Лига чемпионов — без России и без россиян. Как Никита Хайкин не смог пройти загребское «Динамо»
Загребское «Динамо» не пустило «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным в групповой турнир Лиги чемпионов, победив в ответном матче раунда плей-офф в дополнительное время (4:1).
Полгода за нежелезным занавесом. Как российский спорт переносит режим изоляции
Ровно шесть месяцев назад обострилась ситуация вокруг Украины, что привело к повальным санкциям в отношении нашего спорта.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика