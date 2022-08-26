Ферстаппен показал лучшее время круга на второй практике Гран-при Бельгии

Лидер сезона пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был лучшим во вторых свободных заездах.
Нидерландский гонщик показал лучшее время круга, которое составило 1 минуту 45,507 секунды.
Его главный преследователь по сезону пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако стал вторым (1:46,369).
Представитель «Макларена» британец Ландо Норрис «закрыл» топ-3 (1:46,589). Его соотечественник семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал шестое время (1:46,893).
Завтра, 27 августа, состоятся третья практика и квалификация. Главная гонка пройдет в воскресенье, на следующий день.
источник: «Советский спорт»