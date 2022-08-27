Перес поставил лучшее время на заключительной практике Гран-при Бельгии

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес показал лучшее время круга на третьих свободных заездах Гран-при Бельгии - 1 минута 45,047 секунды.
Вторым стал его напарник по команде Макс Ферстаппен из Нидерландов с результатом 1 минута 45,184 секунды.
Третьим – испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс (1:45,824).
Семикратный чемпион «Формулы-1» из «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон показал 12-й результат (1:46,769).
Квалификация состоится 27 августа в 17:00 мск, сама гонка на Гран-при Бельгии – на следующий день.