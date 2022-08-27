Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, но в гонке будет стартовать последним

Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Бельгии. Второе место занял пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Тройку замкнул пилот «Ред Булл» Серхио Перес.
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», показал седьмой результат в гонке.
Шарль Леклер был четвертым в квалификации.
Напомним, что из-за штрафа Леклер и Ферстаппен будут стартовать с конца пелотона, поэтому Карлос Сайнс уйдет с поула в завтрашней гонке.
Гран-при Бельгии. Квалификация Итоги
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.43,665
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,632
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,797
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,888
5. Эстебан Окон («Альпин») +1,515
источник: «Советский спорт»