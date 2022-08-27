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Хэмилтон - о квалификации Гран-при Бельгии: Команды, которые нас опережают, находятся в другой лиге

Британец показал седьмое время.
27 августа 2022 21:36

Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бельгии. Британец показал седьмое время.

«Команды, которые нас опережают, находятся в другой лиге, и сегодня наша машина выглядела совсем по-другому. Впереди большая работа, и до конца сезона мы будем делать все, что можем», - приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, что победу одержал действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен. Второе место занял пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Тройку замкнул пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

источник: Sky Sports
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Хэмилтон - о квалификации Гран-при Бельгии: Команды, которые нас опережают, находятся в другой лиге
Британец показал седьмое время.
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