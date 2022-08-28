Алонсо о словах в адрес Хэмилтона: Я был очень расстроен, но он признал ошибку

Пилот «Альпин» Фернндо Алонсо прокомментировал свои слова в адрес семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Напомним, испанец назвал британца идиотом.

«Я был очень расстроен в тот момент. Как я уже говорил, стоит мне стартовать с первого или второго ряда, как происходит что-то такое. Без сомнений, я был расстроен в тот момент. Но он признал ошибку, и я это приветствую», - цитируют Алонсо британские СМИ.

Напомним, столкновение между пилотами на трассе произошло уже на первом круге Гран-При Бельгии. В результате оба выбыли в самом начале заезда.

Победу в итоге одержал Макс Ферстаппен, второе место занял Серхио Перес, а третье - Карлос Сайнс.