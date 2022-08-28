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Хэмилтон ответил Алонсо, обозвавшему его идиотом: Я знаю, каково это в разгар событий

Оба пилота прекратили гонку уже на первом круге.
28 августа 2022 22:51
автор: Александр Шульгин

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал слова пилота «Альпин» Фернандо Алонсо в свой адрес после столкновения в рамках Гран-При Бельгии.

«На самом деле у меня нет ответа для него. Я знаю, каково это в самый разгар событий. Что же, мне приятно знать, что он ко мне чувствует. Было бы ещё лучше, если бы он рассказал мне о своих чувствах лично. У меня не было никакого намерения, и я беру на себя ответственность за инцидент. Это то, что должны делать взрослые люди. Говорить с Алонсо я не планирую. Возможно, я планировал это сделать, пока не услышал его слова», - приводит слова британца зарубежная пресса.

Напомним, столкновение между пилотами на трассе произошло уже на первом круге Гран-При Бельгии. В результате оба выбыли в самом начале заезда.

Победу в итоге одержал Макс Ферстаппен, второе место занял Серхио Перес, а третье - Карлос Сайнс.

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Хэмилтон ответил Алонсо, обозвавшему его идиотом: Я знаю, каково это в разгар событий
Оба пилота прекратили гонку уже на первом круге.
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