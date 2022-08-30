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Брандл назвал Хэмилтона одним из самых честных пилотов в истории «Формулы-1»

Семикратный чемпион мира извинился, за то, что устроил аварию между собой и Алонсо.
30 августа 2022 12:27
автор: Максим Скороходов

Бывший гонщик «Формулы-1» Мартин Брандл похвалил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за то, что он признал свою вину в аварии, из-за которой сошел с Гран-при Бельгии.

Напомним, что по ходу гонки Хэмилтон столкнулся с гонщиком «Альпин» Фернандо Алонсо.

«Льюис сказал, что не увидел Фернандо в слепой зоне, но, по правде говоря, Хэмилтон должен был знать, что он где-то там. Позже Льюис посмотрел повтор, тут же поднял руку и взял ответственность за аварию на себя.

Комментарии Фернандо по радио, подпитываемые гневом и адреналином, о том, что Льюис может побеждать только, когда он находится впереди, были, на мой взгляд, совершенно неточными и несправедливыми. Льюис — один из самых честных и чистых гонщиков в истории «Ф1», ему не нужно было прибегать к большому количеству фолов, учитывая его неустанную скорость, мы это видели в прошлом году в Бразилии», - сказал Бранд английским СМИ.

Добавим, что в отличие от Хэмилтона Алонсо продолжил гону и занял в ней и занял в ней пятое место.

Победителем Гран-при Бельгии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял его напарник по команде Серхио Перес, третье - Карлос Сайнс из «Феррари», а четвертое – еще один гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

источник: «Советский спорт»
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