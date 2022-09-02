Пилоты «Мерседеса» показали лучшее время на первой практике Гран-при Нидерландов

Пилот «Мерседеса» Джордж Рассел показал лучшее время круга на первой практике Гран-при Нидерландов.
Трассу круга он смог проехать за 1 минуту 12,455 секунды.
Второе время показал его напарник по команде Льюис Хэмилтон (1:12,696), третье – гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (1:12,845).
Лидер сезона и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен занял на первой практике 19-е место (1:14,714).
Вторая попытка свободных заездов пройдет сегодня, 2 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени. Главная гонка Гран-при Нидерландов состоится 4-го числа.
источник: «Советский спорт»