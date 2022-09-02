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Леклер показал лучшее время на Гран-при Нидерландов, Сайнс - второй, Хэмилтон - третий

В эти выходные состоится гонка на Гран-при Нидерландов.
02 сентября 2022 18:35
автор: Александр Бойченко

В пятницу, 2 сентября, в Зандворте состоялся вторая тренировка Гран-при Нидерландов. Лучшее время продемонстрировал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник по команде Карлос Сайнс, тройку замкнул семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам тренировки стал восьмым, его напарник Серхио Перес показал 12-й результат.

За 15 минут до конца сессии заезды были остановлены красным флагом из-за вылета в гравий японского гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноды.

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