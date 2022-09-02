Леклер показал лучшее время на Гран-при Нидерландов, Сайнс - второй, Хэмилтон - третий

В пятницу, 2 сентября, в Зандворте состоялся вторая тренировка Гран-при Нидерландов. Лучшее время продемонстрировал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник по команде Карлос Сайнс, тройку замкнул семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам тренировки стал восьмым, его напарник Серхио Перес показал 12-й результат.

За 15 минут до конца сессии заезды были остановлены красным флагом из-за вылета в гравий японского гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноды.