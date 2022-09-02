В «Ред Булле» исключили вариант, при котором Шумахер заменит Гасли

Спортивный консультант «Ред Булл» Марко Хельмут ответил на вопрос о том, рассматривает ли команда вариант с подписанием контракта с Миком Шумахером.

Ранее стало известно, что боевой пилот команды Пьер Гасли близок к тому, чтобы перейти в «Альфа Таури». Его место может занять американский гонщик IndyCar Колтон Херт.

– Мы уже думали о том, кто может заменить Гасли, но пока не хотим объявлять об этом. Шумахер? Он является или был юниором «Феррари». Вот почему мы никогда не имели с ним дело. У нас есть своя собственная программа, – цитируют Хельмута немецкие СМИ.

Напомним, что Шумахер выступает за «Хаас» с 2020 года. В текущем сезоне 23-летний спортсмен занимает 15-е место в общем зачете пилотов «Формулы-1», набрав 12 очков.